قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: احتياطيات اليورانيوم والتيتانيوم الأوكرانية تشكل تهديداً إذا سيطرت عليها روسيا
3 سنوات ورقم ضخم.. التفاصيل الكاملة لعرض باريس سان جيرمان لضم محمد صلاح
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
سموحة يتقدم بهدف على بتروجيت في الشوط الأول
كامل الوزير: ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد
نيران صديقة .. الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك فاركو
أبو العينين: تكامل منظومة الموانئ البحرية والبرية واللوجستية يسهم في خفض تكاليف الاستثمار والإنتاج
الزمالك يتقدم بهدف بالنيران الصديقة على فاركو بالشوط الأول بالدوري
رقم ضخم.. تعرف علي تكلفة استاد الأهلي الجديد وسعته
أوكرانيا تعرض صفقة على ترامب: مساعدات عسكرية مقابل تطوير صناعة المعادن
ليلة القبض على عنصر إجرامي هارب من 31 قضية جنائية في أسيوط .. تفاصيل
عائلات المحتجزين تتظاهرأمام مكتب نتنياهو للمطالبة بتنفيذ مراحل صفقة التبادل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كامل الوزير: ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة،  أن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يساهم في دعم الميناء الجاف بما يعود بالنفع على المصانع، قائلا: المناطق الصناعية تقوم بالأساس على خطوط السكة الحديد.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى  أهمية المناطق والممرات اللوجستية التي يتم إنشائها في دفع عملية التنمية ودعم الصناعة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "الناس فاهمة احنا بنعمل ايه، متابعا: هذا قرض تنموي، لتمويل مشروع هيجيب ثمنه، الميناء الجاف في العاشر من رمضان لو معملتشس القرض دا مش هيجييبب الـ12 مليون، لذلك أستدين استدانة محمودة لتنفيذ المشروع".

وتابع الوزير: "لن أخوض في موضوع القروض، كل مشروعات النقل تعتمد معظمها على القروض التنموية، والفوائد تكاد تكون أقل من 1%".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المناطق اللوجستية، قائلا: "لما خططنا موضوع ما يمسى بالمناطق اللوجستية التنتموية خططنا 7 ممرات لوجسيتية تنموية أهمها على الإطلاق ممر العريش - طابا اللوجستيي، أهم ممر لوجستي تنموي بنعمله حاليا، ميناء فى العريش وميناء طابا وخط سكك حديد بينهم ينقل المنطقة الشرقية ويأمنها، وهناك ممر الإسكندرية السلوم اللوجستي.

وأكد أن ربط هذه المواني مع المناطق الصناعية، في ظل مناطق سياحية وسكنية عظيمة فى الساحل الشمالي يجعل العمل بها بشكل مستدام.


وشدد على ضرورة أن يكون في الإسكندرية والعجمي ومطروح مناطق صناعية في ظهيرها، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس مشروع وجود منطقة صناعية في دمياط ومنطقة في بورسعيد، منطقة صناعية كبيرة  في برج العرب، ومنطقة  فى رأس الحكمة وفى العلمين الجديدة، وفي مرسى مطروح، وفي السلوم منطقة صناعية وميناء جاف.

وأوضح الوزير، أن ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد، يساهم في نقل البضائع من الميناء إلى المنطقة الصناعية، وبذلك العمل يكون على مدار العام وليس 3 أشهر فقط خلال فترة الصيف.

وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أن المنطقة اللوجستية هى شرايين الحياة والتنمية وتربط المصانع مع الموانىء، مشيرا إلى أن الممر اللوجستي يبدأ من منطقة إنتاج وتربط بميناء بحري ووسيلة مواصلات وبينهما ميناء جاف حتى لا نترك البضائع في الميناء 30 يوما.

وأشار إلى أن البضائع كانت تظل في الموانىء أشهر ويتسبب ذلك في ركود وكساد، قائلا: حتى تنطلق مصر في الصناعة والزراعة والسياحة لابد من بنية أساسية قوية.

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي الغيطي

كسر في الحوض وإصابة في العمود الفقري.. تفاصيل حادث مي الغيطي واعتذارها لـ رامز جلال

انستابي

خاف على فلوسك.. تحذير عاجل من إنستاباي للعملاء

صلاة الجماعة

هل يجب قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية.. الإفتاء توضح

الأرصاد الجوية

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار وطقس شديد البرودة في هذا الموعد.. فيديو

الكارت الموحد

مميزات الكارت الموحد بديل بطاقة التموين وخطوات الحصول عليه

الامطار

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق

الأمطار

الجو هيمطر.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق.. فيديو

وزير التربية والتعليم

التعليم تصدر قرارات عاجلة لحماية الطلاب خشية السقوط من الأدوار العليا بالمدارس

ترشيحاتنا

مشجعي مانشستر يونايتد

مشجعو مانشستر يونايتد يتجمعون في أولد ترافورد لتكريم أحد عظماء النادي

خافيير تيباس

رد مفاجئ من رئيس الليجا حول ارتباط خماسي برشلونة والريال بالدوري السعودي

النادي الاهلي

الاهلي يروج لمشاركته في كأس العالم للأندية

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية
القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

زجاجة غريبة بالمنزل.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل صادمة عن تعرضها للسحر

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

حرك صوابع رجلك.. عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية
)حرك صوابع رجلك عادة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

فيديو

الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤدو العمرة

شيخ الأزهر يفي بوعده.. الحاجة زينب الشربيني ونجلها يؤديان العمرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

القوات المسلحة تشارك فى المسابقة الدولية العاشرة فى حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

القوات المسلحة تشارك بالمسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

عفاف شعيب ومحمد سامي

لازم يكون درس للكل.. تطورات قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد