ماذا يحدث لجسمك عند شرب اليانسون في الشتاء؟.. طريقة تحضيره

يعتبر اليانسون من الأعشاب الطبيعية التي لها فوائد صحية كثيرة، ومفيد جدًا خصوصًا في الشتاء.

فوائد شرب اليانسون في الشتاء

ويساعد شرب اليانسون في الشتاء على التدفئة ورفع المناعة، ولكن يفضل شرب اليانسون باعتدال؛ حيث أنه يساعد على الاسترخاء، والإكثار منه يتسبب في الشعور بالخمول.

وكشف موقع “ويب ميد” الطبي، عن أهم فوائد شرب اليانسون في الشتاء، ومن أبرزها ما يلي :

ـ تهدئة الجهاز الهضمي :

اليانسون يساعد في تحسين عملية الهضم، وتقليل الانتفاخ والغازات، ويخفف المغص والتقلصات المعوية.

ـ تعزيز المناعة ومقاومة نزلات البرد:

لأنه غني بمضادات الأكسدة، يساعد في تقوية المناعة، ويقلل من أعراض البرد والسعال، ويفتح الشعب الهوائية.

ـ تحسين جودة النوم :

اليانسون معروف بخصائصه المهدئة للأعصاب، ويساعد على تقليل التوتر والقلق، لتحصل على النوم أسرع وأفضل.

فوائد شرب اليانسون في الشتاء

ـ تهدئة الكحة والتهاب الحلق :

يعمل كطارد طبيعي للبلغم، ويساعد في تهدئة الكحة، وعلاج التهابات الحلق، وخصوصًا عند شربه دافئ مع العسل.

ـ تقليل آلام الدورة الشهرية:

بيساعد في تقليل التقلصات والآلام المصاحبة للدورة الشهرية، لأنه يريّح عضلات الرحم ويقلل الانتفاخ.

ـ تحسين صحة الجهاز التنفسي:

اليانسون يوسّع الشعب الهوائية، مما يجعله مفيد لمرضى الربو ومرضى ضيق التنفس في الشتاء.

ـ دعم صحة القلب:

لأنه يحتوي على معادن، مثل: البوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

طريقة تحضير اليانسون

ـ اغلي كوب ماء، وقم بإضافة ملعقة صغيرة من اليانسون، ونتركه لمدة 5 دقائق، ثم نصفيه ونشربه دافئ.

ـ يمكن تحليته بالعسل أو إافة الليمون لزيادة الفوائد.