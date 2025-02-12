بشير التابعي: تفاوض الزمالك مع ميكالي قبل مباراة القمة أمر خاطئ

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يفضل استمرار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" من الأفضل استمرار جروس، في الزمالك لنهاية الموسم".

وتابع:" ليس من المعقول خروج تصريحات وأنباء عن التفاوض مع ميكالي والزمالك مرتبط بمباراة هامة أمام الأهلي وهذا لا يصح".

وأتم التابعي تصريحاته قائلا:" مارسيل كولر، يرفض تواجد محمد رمضان، ولذلك تم تغيير مسمى منصبه من مدير الكرة للمدير الرياضي".