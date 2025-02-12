نشرة الفن| داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها.. مصطفى جاد يرد غيبة أحمد حلمي بعد الفيديو المتداول له: «الهزار يخصني»

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها |شاهد

شاركت الفنانة داليا مصطفي جمهورها فيديو جديداً رفقة ابنتها سلمي التى فاجأتها بباقة ورد.

شهادة حق.. مصطفى جاد يرد غيبة أحمد حلمي بعد الفيديو المتداول له: «الهزار يخصني»

ردّ الملحن مصطفى جاد، على الفيديو المتداول مع الفنان أحمد حلمي أثناء عرض مسرحيته الجديدة "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي رأه البعض يُسيئ لمصر.

حسن الرداد: مسلسل «عقبال عندكوا» كوميدي وفكرته مهمة

تحدّث الفنان حسن الرداد عن أحدث مسلسلاته “عقبال عندكوا” والذى من المقرّر طرحه في الماراثون الرمضان 2025.

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل «ولاد الشمس» | شاهد

طرحت منصة watch it البوسترات الفردية لمسلسل “ولاد الشمس” من بطولة الفنان محمود حميدة وعدد من نجوم الفن ، ومن المقرّر طرحه فى الماراثون الرمضاني 2025.