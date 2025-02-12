جريمة الإتاوة.. تمزيق وجه شاب في السيدة زينب| تفاصيل

شهدت السيدة زينب جريمة بشعة والتي حدث فيها تمزيق وجه شاب في العقد الثاني من العمر بسبب خلافات على دفع إتاوة للمتهمين بالتعدي عليه بالضرب، حيث ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين.

أصيب شاب في السيدة زينب بالقاهرة بجروح وإصابات خطيرة في الوجه جراء اعتداء عليه من قبل مجموعة من الأشخاص، بعد رفضه دفع إتاوة لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة السيدة زينب، تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بنشوب مشاجرة في منطقة السيدة زينب، وإصابة شخص وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات إصابة شاب في العقد الثاني من العمر بإصابات خطيرة في الوجه على يد مجموعة أشخاص بعد رفضه دفع إتاوة لهم.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.