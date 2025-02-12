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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما هو نظام "عين الآلهة"؟ أحدث تقنية في سيارات BYD

نظام عين الآلهة BYD
نظام عين الآلهة BYD
عزة عاطف

كشفت شركة بي واي دي (BYD) الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، عن إطلاق نظام القيادة الذكي المتقدم "عين الآلهة" (God's Eye) ليشمل جميع طرازاتها، بما في ذلك السيارات الاقتصادية مثل الهاتشباك "سيجال" التي يبلغ سعرها حوالي 9,550 دولارًا.

ويُعد هذا الإعلان خطوة كبيرة نحو إتاحة تقنيات القيادة الذاتية للجميع، في محاولة لتوسيع نطاق المنافسة في السوق العالمية، ورفع سقف التحدي أمام شركات كبرى مثل تسلا التي لا تزال تركز ميزات القيادة الذاتية على الفئات الأعلى سعرًا.

تحول استراتيجي نحو القيادة الذاتية للجميع

قال وانج تشوانفو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بي واي دي:

“نحن ندخل عصرًا جديدًا حيث تصبح القيادة الذاتية متاحة للجميع، وليس فقط للسيارات الفاخرة.”

ويتميز نظام "عين الآلهة" بقدرته على تقديم ميزات القيادة الذكية المتطورة، التي كانت سابقًا مقتصرة على السيارات باهظة الثمن، مثل:

  • القيادة الذاتية على الطرق السريعة
  • تغيير المسارات تلقائيًا
  • التكيف مع السرعات المختلفة وتجنب العوائق
  • الدخول والخروج الذاتي من الطرق السريعة
  • الركن الذاتي باستخدام تطبيق الهاتف الذكي

ثلاث مستويات من التقنية تناسب جميع الفئات

سيتم توفير نظام "عين الإله" بثلاثة مستويات مختلفة، تلبي احتياجات كافة فئات السيارات التي تنتجها بي واي دي:

1. المستوى C (للسيارات الاقتصادية مثل "سيجال")

  • يعتمد على 12 كاميرا، و5 رادارات ميليمترية، و12 مستشعرًا فوق صوتي.
  • يوفر ميزات الملاحة الذاتية، والحفاظ على المسار، وتجنب العوائق، والركن الذاتي.

2. المستوى B (للطرازات المتوسطة والعالية)

  • يضيف مستشعر "ليدار" لتعزيز دقة الاستشعار وقدرات القيادة الذاتية.

3. المستوى A (للطرازات الفاخرة مثل "يانغ وانغ")

  • يضم ثلاثة مستشعرات "ليدار" ويقدم أعلى مستوى من القيادة الذاتية المتاحة حاليًا.

تأثير استراتيجي على سوق السيارات العالمية

تمثل هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث تعمل بي واي دي على خفض تكلفة تقنيات القيادة الذاتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل هيكل المنافسة مع الشركات الكبرى مثل تسلا ومرسيدس وبي إم دبليو.

كما أنها تعزز مكانة الصين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي المدمج في السيارات، خاصة مع ازدياد الطلب على السيارات ذاتية القيادة في السوق المحلي والدولي.

كيف سيستفيد المستهلكين؟

إدراج هذه الميزات في سيارات بأسعار معقولة، مثل "سيجال"، سيجعل القيادة الذاتية في متناول الطبقة المتوسطة، بدلاً من اقتصارها على السيارات الفاخرة فقط. 

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على سيارات بي واي دي، وربما إجبار المنافسين على إعادة النظر في استراتيجيات التسعير والتكنولوجيا الخاصة بهم.

مع هذا التطور، تواصل بي واي دي تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل مستقبل التنقل الذكي. 

السيارات الكهربائية السيارات الصينية سيارات BYD نظام عين الآلهة BYD ميزات BYD

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