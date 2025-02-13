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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
شيماء مجدي

حذر عدد من خبراء اللحوم من ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة أسعار الأعلاف بالأسواق بالتزامن مع دخول شهر رمضان  وبالتالى زيادة سعر اللحوم ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك انخفاض واضح فى أسعار اللحوم الحية نظرا لقلة الإقبال .


أسعار اللحوم اليوم

ويتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 و420 جنيهًا

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 320 و350 جنيهًا.


يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 270 و 300 جنيه بعد أن وصل إلى 350 جنيهًا في وقت سابق.
يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 و400 جنيه.
يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 340 و368 جنيهًا.


أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

تراجعت سعر كيلو اللحوم البلدى الطازج بمنافذ الوزارة وتتراوح من 250 لـ 270 جنيها

وانخفضت أسعار المواشي الحية انخفضت بأقل من أسعار تكلفة التربية حيث تتراوح أسعار اللحوم الحية البقري من 160 إلي 170 جنيها للكيلو قائم فيما انخفضت اسعار كيلو الجاموسي الحي إلى 145 جنيها ووصل سعر عجل البقري اللبني ل15 ألف وسعر عجل الجاموسي البتلو ل12 ألف جنيه وتراوح سعر العجول الصغيرة تحت العشر من 30 إلي 35 ألف ووصل سعر الأبقار العشر البكر إلي 45 ألف والبقر الوالد يتراوح سعره من 60 إلي 80 ألف حسب السن والحجم والمواصفات المطلوبة.

زيادة أسعار اللحوم


ومن جانبه، نفى هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتردد حول زيادة أسعار اللحوم في الأسواق، قائلا: «لم تحدث أي زيادة في أسعار اللحوم منذ العيد الأضحى حتى الآن».


توافر اللحوم


وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى توافر اللحوم بمختلف أنواعها في محال الجزارة والسلاسل التجارية ومنافذ الدولة، مؤكدا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحوما سودانية وجيبوتية بسعر 285 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة.
وأفاد بتراوح أسعار اللحوم البلدي في محال الجزارة بين 400 إلى450 جنيها للكيلو جرام، وأكد أن أسعار اللحوم تشهد حالة ثبات واستقرار بالتزامن مع موسم عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى اتخاذ الدولة عدة إجراءات لتقليص الفاتورة الاستيرادية؛ منها استيراد 200 ألف بقرة، منها 180 ألفا للتربية و20 ألفا لإنتاج الحليب.
كما لفت إلى تخصيص الدولة 350 ألف فدان في الإسكندرية لزراعة الأعلاف، إلى جانب إحياء مشروع البتلو، بفائدة 5% لصغار وكبار المربين.


هل ترتفع أسعار اللحوم فى رمضان؟


وبشأن توقعات ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، استبعد رئيس شعبة القصابين، حدوث أي زيادة، قائلا: «مش هيحصل أي زيادة، مصر لا تواجه أي أزمات في أي مواسم؛ لكن الحالة الاقتصادية بتنعكس على المواطنين بشكل عام».
 

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