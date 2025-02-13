والد عبد الحق نوري: لافتة بن شرقي أسعدتنا.. والأهلي الأفضل في إفريقيا

تحدث والد اللاعب عبد الحق نوري نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي، عن ارتداء اللاعب المغربي أشرف بن شرقي القميص رقم 34 مع النادي الأهلي.

وقال والد عبد الحق نوري في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لافتة أشرف بن شرقي أسعدتنا وهي حافز كبير للاعب عبد الحق نوري".

وأضاف:"شرف لنا ارتداء بن شرقي القميص رقم 34 مع النادي الأهلي الأفضل في إفريقيا، الأهلي نادي كبير على مستوى إفريقيا والعالم".

وأردف:"أتمنى عودة بن شرقي إلى صفوف المنتخب المغربي لأنه لاعب مميز وسوف يضيف لتشكيلة الأسود".

واختتم حديثه قائلًا:"حالة عبد الحق نوري تحسنت وأصبح يستوعب حديثنا معه".