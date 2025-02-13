يحيى عطية الله: ما يميز الأهلي هو امتلاكه ثقافة الفوز

أعرب يحيى عطية الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة برؤية كأس العالم للأندية داخل ملعب التتش خلال جولته الترويجية في مصر، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير لكونه جزءًا من الفريق الذي سيشارك في النسخة الجديدة من البطولة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكد رغبته في أن يعود الكأس إلى التتش مرة أخرى، لكن هذه المرة كفريق متوج باللقب العالمي.

وفي حديثه للموقع الرسمي للنادي، عبّر عطية الله عن فخره باللعب للأهلي والمساهمة في تحقيق بطولات مهمة مثل كأس القارات الثلاث وكأس السوبر المصري.

كما أكد أن الفوز ببطولة القارات الثلاث بعد الانتصار على العين الإماراتي كان له طابع خاص، خاصة أنها بطولة عالمية، مشيرًا إلى أن الأهلي معتاد على التتويج بالألقاب، حيث يسعى دائمًا للوصول إلى منصات التتويج في كل المسابقات التي يشارك فيها.

وأوضح عطية الله أن المنافسة في جميع البطولات قوية، إلا أن ما يميز الأهلي هو امتلاكه ثقافة الفوز، بالإضافة إلى وجود لاعبين أصحاب خبرة كبيرة وجينات التتويج.

كما تحدث عن إصابته، مشيرًا إلى أنه يخضع لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، ويؤدي تدريبات منفردة باستخدام قناع الوجه استعدادًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق. وأكد أن الإصابة قضاء وقدر، موجهًا الشكر لكل من سانده خلال فترة غيابه