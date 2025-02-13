بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

كشف الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما ، عن تفاصيل اختيار الأفلام المشاركة في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما .

وقال الأب بطرس دانيال في تصريحات خاصة مصورة لـ صدي البلد : نحرص علي ان يكون اختيار الافلام المشاركة في المهرجان والتي عرضت علي مدار العام سواء في السينمات أو المنصات ، علي معايير أخلاقية إنسانية فنية ، فمن الممكن ان يكون عمل سينمائي يتحدث عن الاخلاق ولكنه بمثابة وعظة او خطبة ، ولكن لايضم عناصر فنية مميزة كالسيناريو أو الديكور أو التمثيل ، وهنا لا يمكن اختياره .

وتابع الأب بطرس دانيال : من الممكن ان يختار اي مهرجان اعماله السينمائية المشاركة علي أسس فنية فقط وهذا حقه ، لكن مهرجان المركز الكاثوليكي في النهاية تابع لجهه دينية ، تشجع الاعمال الإنسانية التي تسطيع الاسرة ان تشاهدها بلا حرج او خجل .