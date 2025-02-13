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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تغيير نظام التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لطلاب المدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تغيير نظام التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية لطلاب المدارس خلال الترم الثاني بقرارات جديدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال عن تغيير نظام االتقييمات والاداءات الصفية والمنزلية لطلاب المدارس خلال الترم الثاني ، مؤكدة أنه لم تصدر أي قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم بهذا الشأن .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة  التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية على موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب جميع الصفوف الدراسية الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

يمكن الان تحميل ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الضغط على https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/ 

خطوات تحميل ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية على موقع وزارة التربية والتعليم

ولتحميل ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية على موقع وزارة التربية والتعليم ، يجب اتباع الخطوات التالية الان :

- ادخل على رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية على موقع وزارة التربية والتعليم
- حدد مرحلتك التعليمية
- حدد الصف الدراسي
- اضغط على التقييمات والاداءات الصفية والمنزلية للتحميل

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال الترم التاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن وأن كافة القرارات الوزارية والآليات المعلنة كما هي دون أي تغيير.

وأهابت وزارة التربية والتعليم بمرتادي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم تداوله من منشورات ، مؤكدة على ضرورة الاستناد للمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية.


التقييمات والأداءات الصفية المقررة على جميع الصفوف في الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الانترنت ، ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية المقررة على طلاب جميع الصفوف الدراسية في الترم الثاني 2025

و يمكن تحميل ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية المقررة على طلاب جميع الصفوف الدراسية في الترم الثاني 2025 من خلال بوابة التعليم الالكتروني على موقع وزارة التربية التعليم من خلال الضغط على 
https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning? 

التربية والتعليم التقييمات التقييمات والاداءات الصفية التقييمات والاداءات

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