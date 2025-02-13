منير مكرم يكشف لـ صدي البلد عن شخصيته في مسلسل الكوتش.. فيديو

عبر الفنان منير مكرم عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكوتش الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

و قال الفنان منير مكرم في لقاء خاص لـ صدي البلد :“ بجسد شخصية الأب الروحي للكوتش و السبب في ناجحة و تتدور بينهم العديد من المواقف الكوميدية ”

مسلسل " الكوتش" مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة تامر عبدالمنعم، عنبه، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة وحازم فؤاد ، بشوي رضا ، و مجموعة كبيرة من الفنانين .. إخراج أحمد صالح الكيلاني



