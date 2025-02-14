تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

حرصت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي على منح الممثلة المخضرمة تيلدا سوينتون الدب الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية في حفل افتتاح النسخة 75 الذي أقيم مساء الخميس.

انتقدت تيلدا سوينتون في خطاب تكريمها سياسات الاحتلال والاستعمار والتهجير الذي يحدث في العالم من حولنا.

وقالت تيلدا سوينتون، إن ما وصفته بالقتل الجماعي الذي يروع حاليا جزء كبير من العالم هي حقائق يجب مواجهتها، وأن ما يحدث لا يرقى إلى مستوى الإنساية.

كما أشارت في حديثها إلى تضامنه مع الرافضين لجشع الحكومات وغير المتعاطفين مع مدمري الكوكب ومجرمي الحرب بحسب وصفها.

وأشادت تيلدا سوينتون بمهرجان برلين الذي وصفته بأنه عالم بلا حدود ولا سياسة للإقصاء أو الاضطهاد والترحيل.

يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولي في مهرجان برلين المخرج الأمريكي تود هاينز، وتضم اللجنة كل من النجمة الصينية فان بينج بينج، والمخرجة والممثلة الألمانية ماريا شرادر، والمخرج الفرنسي المغربي نبيل عيوش، ومصممة الأزياء الألمانية بينا دايجلر، والمخرج الأرجنتيني رودريجو مورينو، والناقدة الأمريكية ومقدمة البودكاست إيمي نيكلسون.

ستختار لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء الفائزين بجائزتي الدب الذهبي والفضي لهذا العام، والتي سيتم تسليمها في 22 فبراير.

يضم برنامج المهرجان ما يقرب من 250 فيلمًا تم تقديمها عبر أقسام مختلفة،وتضم المسابقة الرئيسية منهم 19 فيلمًا.