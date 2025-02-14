سفير مصر باليمن يقدم صورة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية

قدم السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اليمنية، صورة من أوراق الاعتماد إلى الدكتور "شائع محسن الزنداني" وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني.

ونقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي إلى وزير الخارجية اليمني، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات المصرية اليمنية خلال فترة عمله كسفير لمصر لدى الجمهورية اليمنية، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين.

كما استعرض السفير "إيهاب أبو سريع" محددات الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، مؤكدًا دعم مصر للشرعية في اليمن، والتي يُمثلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وكذا تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنًا الجهود التي تقوم بها مصر تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية اتصالًا بالملف اليمني.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتبادل الرؤى حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة خلال الفترة الراهنة.