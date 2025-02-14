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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الكاس عن قرعة أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما: طموحاتنا بلا حدود

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

علق أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 30 مارس المقبل وحتى 19 أبريل المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وقال أحمد الكاس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر بطل شمال أفريقيا سيلعب مع بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وبطل تصفيات وسط أفريقيا في المجموعة الثانية.

وتابع أحمد الكاس: "نستعد للسفر إلى المغرب يوم الأحد ضمن خطة الإستعدادات لمنافسات كأس الأمم الإفريقية، وعلاء نبيل كان له دور بارز في وضع خطة الإستعدادات".

وأضاف أحمد الكاس: "سوف نواجه السنغال وزامبيا والمغرب ضمن خطة الإستعدادات وهي منتخبات قوية للغاية ، وطموحاتنا بلاحدود وهدفنا التتويج بالبطولة".


 

المغرب بوركينافاسو منتخب مصر للناشئين جنوب أفريقيا كأس الأمم الافريقية للناشئين

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