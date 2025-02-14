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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاهد.. دينا برفقة صديقتها خلال أداء مناسك العمرة

دينا
دينا
يارا أمين

نشرت الراقصة دينا، صور لها من  أداء مناسك العمرة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت دينا برفقة صديقتها، مرتدية حجاب باللون الأبيض وعباءة سوداء.

وتشارك دينا في دور البطولة لمسلسل “إِش إش” الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان المُبارك. 

مسلسل "إش إش" بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد ودينا وانتصار وطارق النهري وشيماء سيف ومحمد الشرنوبي وعلاء مرسي وإيهاب فهمي وعصام السقا، تأليف وإخراج محمد سامي

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي ويرصد العالم المخفي لهذه المهنة وكيف انتقلت من جيل إلى آخر وفي الوقت ذاته يغوص في حياة "إش إش" التي كانت تنتظر حياة أخرى، فهل هي فعلاً ضحية للظروف والأزمات أم هي مُخطئة وتستحق كل ما يحدث لها.

مي عمر ماجد المصري العمرة شهر رمضان دينا مسلسل “إِش إش”

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