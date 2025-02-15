من السد العالي.. رسالة دعم وتأييد من تعليم النواب لموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين

انطلق وفد برلمانى من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم رئيس اللجنة، اليوم السبت في زيارة ميدانية لمحافظة أسوان ، لزيارة عدد من المدارس ، وجامعة أسوان، ومستشفيات جامعة أسوان ، حيث استهل الوفد البرلماني زيارته لمحافظة أسوان بزيارة السد العالي.

وبعث الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برسالة تأييد ودعم للرئيس عبدالفتاح السيسي ، فيما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وتابع قائلا: 110 مليون مصري يصطفون خلف القيادة السياسية ، داعمين للرئيس السيسي في رفض أي مقترحات بشأن التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال د.سامي هاشم ، إن هذا المكان شاهد على عظمة الإنسان المصري ، فالسد العالي كان مشروع القرن وقتها وكانت مصر محاصرة اقتصاديا ، والبنك الدولي يرفض الدعم لها ، ومع ذلك تم بناء السد العالي.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب، أننا سنثبت وسنتكاتف خلف القيادة السياسية، ولن يستطيع احد ان يجبرنا علي أي شيء يهدد الأمن القومي المصري.

ويضم وفد اللجنة النواب ، د.مني عبدالعاطي، د.صبورة السيد ، د.حسام المندوه، د.محمد الحمامي ،د.سكينة سلامة، د.ليلي ابو اسماعيل، د.رشا كليب ، د. أمل عصفور، بالإضافة إلى نواب محافظة أسوان ، النائب جابر ابو خليل.