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إعلامية تعلق على إجبار الأسرى الفلسطينيين ارتداء ملابس مدون عليها نجمة داوود
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلامية تعلق على إجبار الأسرى الفلسطينيين ارتداء ملابس مدون عليها نجمة داوود

نجمة داوود
نجمة داوود
أسامة علي

علقت الإعلامية لبنى عسل على مشهد إجبار إسرائيل للأسرى الفلسطينيين ارتداء تيشيرت مدون عليه نجمة داوود إضافة إلى عبارة “لن ننسى ولن نغفر”.

وأضافت لبنى عسل خلال تقديم برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، قائلة: "المشهد سخيف للغاية يعنى إى لن ننسى ولن نغفر عاوزين يعملوا اى أكتر من اللى اتعمل".

وأكدت لبنى عسل أن هذا المشهد أثار غضب الشارع العربى للغاية، ماذا ستفعل اسرائيل أكثر من تحويل قطاع غزة إلى تراب.

  الفلسطينيين المفرج عنهم 

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من اتفاق غزة، على ارتداء ملابس على نجمة داود، وكتب عليها بالعربية: "لن ننسى ولن نغفر".

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الدفعة السادسة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة السادسة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 36 معتقلا من المحكومين بالمؤبدات، و333 معتقلا من قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.

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