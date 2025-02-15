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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تحول أموالا من خارج مصر على هاتفك المحمول

تحول اموال من خارج مصر
تحول اموال من خارج مصر
احمد الشريف

في ظل التطورات التقنية المتسارعة، أصبح تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر الهاتف المحمول أكثر سهولة وأمانًا. 

توفر هذه الخدمة حلولًا مبتكرة تتيح للمستخدمين استقبال الحوالات المالية بسرعة وكفاءة، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتبسيط العمليات المصرفية.

أبرز الطرق التقنية لتحويل الأموال إلى الهاتف المحمول في مصر:

تطبيق إنستا باي (InstaPay)

 أطلق البنك المركزي المصري تطبيق "إنستا باي" كمنصة رسمية للتحويلات المالية اللحظية.

يتيح التطبيق للمستخدمين استقبال الأموال مباشرة على حساباتهم المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات الائتمانية. 

يتم ذلك عبر تعاون مع بنوك وشركات صرافة دولية، حيث يقوم المرسل بزيارة أحد الوكلاء المعتمدين وطلب خدمة التحويل اللحظي إلى مصر، مع تحديد بيانات المستلم. 

فيما تُحوَّل الأموال فورًا إلى الجنيه المصري وتُودَع في الحساب المستهدف.

خدمة إي آند مصر كاش (e& Egypt Cash)

 تقدم شركة إي آند مصر (اتصالات سابقًا) خدمة استقبال التحويلات الدولية عبر محافظ الهاتف المحمول.

 يمكن للمرسل استخدام شبكة "موني جرام" (MoneyGram) لإرسال الأموال، حيث يتوجه إلى أي وكيل معتمد أو يستخدم تطبيق موني جرام لإيداع المبلغ المطلوب مع تحديد رقم المستلم المرتبط بمحفظة إي آند مصر كاش. تُسلَّم الأموال على الفور دون أي عمولات إضافية على الاستلام.

تطبيقات تحويل الأموال الدولية

 هناك عدة تطبيقات دولية تتيح تحويل الأموال مباشرة إلى محافظ الهاتف المحمول في مصر، مثل:

  • تطبيق Taptap Send: يتميز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ويتيح تحويل الأموال بسرعة وبأسعار تنافسية.
  • تطبيق Remitly: يوفر خيارات متعددة للتحويل، بما في ذلك الإيداع المباشر في الحسابات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول، مع متابعة فورية لحالة التحويل.
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نصائح تقنية لضمان تحويل آمن وفعّال

  • التحقق من موثوقية التطبيق أو الخدمة: يُنصح باستخدام التطبيقات والخدمات المعتمدة من الجهات الرسمية، مثل البنك المركزي المصري، أو الشركات ذات السمعة الجيدة في مجال تحويل الأموال.
  • تأمين البيانات الشخصية: يجب التأكد من حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع جهات غير موثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية عند توفرها.
  • متابعة إشعارات التحويل: الاحتفاظ بسجلات التحويلات والإشعارات المستلمة للتأكد من إتمام العمليات بنجاح، والرجوع إليها في حال حدوث أي مشكلة.

باستخدام هذه الحلول التقنية الموثوقة، يمكن للمستخدمين في مصر استقبال الأموال من الخارج بسهولة وأمان عبر هواتفهم المحمولة، مما يسهم في تعزيز الراحة والمرونة في التعاملات المالية.

instaPay تحول اموال من خارج مصر e& Egypt Cash

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