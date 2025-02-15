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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تنظم رحلات ترفيهية للطلاب الوافدين إلى الأهرامات والإسكندرية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار اهتمام جامعة حلوان بالطلاب الوافدين وحرصها على تقديم تجربة دراسية متميزة تشمل الجوانب الأكاديمية والثقافية والترفيهية، أعلنت الجامعة عن تنظيم رحلتين للطلاب الوافدين إلى كل من الأهرامات والإسكندرية، وذلك للمرة الأولى، ضمن خطتها الشاملة لدعم أنشطتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع المصري.


ويشارك في هذه الرحلات طلاب من مختلف الجنسيات والكليات، حيث تتيح لهم فرصة استكشاف المعالم السياحية والتاريخية لمصر، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، في أجواء تجمع بين التعلم والمتعة وتعزيز التفاعل الثقافي بين الطلاب.


ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، وتسعى لتوفير بيئة دراسية متكاملة تدمج بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية والترفيهية، بما يسهم في إثراء تجربتهم خلال فترة دراستهم في مصر.
وأضاف أن هذه الرحلات تأتي ضمن خطة الجامعة لتعريف الطلاب الوافدين بالمقومات السياحية والثقافية الفريدة التي تتمتع بها مصر، مما يعزز من انتمائهم للمجتمع الجامعي المصري.


من جانبه، أوضح الدكتور هيثم سويلم أن الجامعة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لدعم أنشطة الطلاب الوافدين، تشمل برامج ترفيهية وثقافية ورياضية، بهدف تعزيز التفاعل بينهم وبين زملائهم المصريين، وخلق بيئة جامعية أكثر تنوعًا وانفتاحًا.


وأضاف أن هذه الرحلات تُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تساهم في تعريف الطلاب الوافدين بتاريخ مصر العريق وفي الوقت نفسه توفر لهم أجواء من الترفيه والتواصل الاجتماعي.


وتعكس هذه المبادرة التزام جامعة حلوان بتقديم تجربة تعليمية متكاملة لطلابها الوافدين، تجمع بين التفوق الأكاديمي والانفتاح الثقافي، بما يعزز من مكانة الجامعة كوجهة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

الطلاب الوافدين جامعة حلوان الجوانب الأكاديمية والثقافية والترفيهية

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