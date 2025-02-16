إعلامي يفضح الشائعات: شيكابالا ليس وراء رحيل جروس عن الزمالك

نفى الإعلامي أمير هشام ما تردد عن أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، كان السبب الرئيسي في رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس.

وأكد هشام خلال برنامجه "بلس 90" على قناة النهار أن البعض يحاول تصوير شيكابالا وكأنه المتحكم في قرارات النادي، وهو أمر غير دقيق.

وأشار “هشام” إلى أن شيكابالا لا يمتلك النفوذ الذي يجعله قادرًا على فرض قراراته على مجلس إدارة الزمالك أو شخصيات بارزة مثل أحمد حسام "ميدو"، وحازم إمام، أو حتى ممدوح عباس. ولفت إلى أن هناك مبالغة في تحميل اللاعب مسؤولية كل الأزمات التي يمر بها الفريق.

وأضاف هشام أن شيكابالا ربما يكون أحد العوامل التي ساهمت في رحيل جروس، لكنه بالتأكيد لم يكن العامل الحاسم في اتخاذ القرار. وأكد أن المدرب السويسري غادر النادي بناءً على اعتبارات عديدة، وليس بسبب لاعب واحد فقط.

كما أشار هشام إلى أن شيكابالا كان بعيدًا عن المشهد خلال الفترة الماضية، وعاد مؤخرًا إلى تدريبات الفريق تحت قيادة المدرب الجديد جوزفالدو فيريرا. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عدم تحميل لاعب واحد مسؤولية قرارات إدارية أو فنية تخص النادي، داعيًا إلى النظر إلى الصورة الكاملة بدلًا من تصديق الشائعات المتداولة.