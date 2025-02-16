مطالبات بعزل الرئيس الأرجنتيني بعد خسائر فادحة تقدر بـ 4 مليارات دولار في 5 ساعات

قالت وسائل إعلام أرجنتينية أن الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، تسبب في خسارة ضخمة بلغت 4 مليارات دولار في خمس ساعات فقط، وذلك إثر نشره معلومات عن عملة مشفرة على منصة "إكس"، مما أدى إلى تقلبات حادة في قيمتها.

وقد أدت هذه الحادثة إلى موجة من الانتقادات الشديدة من قبل المعارضة الأرجنتينية التي اعتبرت أن هذه الخطوة تسببت في خسائر كبيرة للعديد من الأفراد.

وفي وقت لاحق، اتهم حزب "الاتحاد من أجل الوطن" الرئيس ميلي بالتورط في احتيال يتعلق بالعملة المشفرة، مطالبًا بعزله عن منصبه.

وفي بيان صادر عنه، وصف الحزب الحادثة بأنها "فضيحة غير مسبوقة"، وأعلن عن تقديمه مقترحًا في البرلمان الأرجنتيني لعزل الرئيس بسبب تورطه في هذه القضية.

من جانبه، أصدر ميلي توجيهات لهيئة مكافحة الفساد لفتح تحقيق في الواقعة، بما في ذلك التحقيق فيما إذا كان قد حدث أي سوء سلوك من قبل مسؤولين حكوميين، بما فيهم الرئيس نفسه.

كما أعلن عن تشكيل مجموعة من الخبراء في مجال الأصول المشفرة والتمويل لمتابعة التحقيق.

وكان الرئيس قد نشر معلومات على "إكس" بشأن العملة المشفرة، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها بشكل مفاجئ، ثم تعرضت لانخفاض حاد بعد ذلك.

وعقب تلك الأحداث، حذف ميلي المنشور، مبررًا ذلك بأنه كان يدعم مشروعًا خاصًا دون أن يعرف تفاصيله الكاملة، واصفًا الأشخاص الذين نفذوا العملية بـ"الجرذان القذرة".