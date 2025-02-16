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كل ما تحتاج معرفته عن شهادات البنك الأهلي الادخارية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كل ما تحتاج معرفته عن شهادات البنك الأهلي الادخارية 2025

الشهادات الادخارية
الشهادات الادخارية
محمد غالي

كل ما تحتاج معرفته عن شهادات البنك الأهلي الادخارية 2025.. يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية تحقيق الأرباح من خلال الشهادة التي يوفرها البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية

تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية

الحد الأدنى للشراء

1000جم ومضاعفاتها

المدة 1 سنة

سعر العائد
23.5 % شهري27% سنوي (يصرف بنهاية المدة)23% يومي.

نوع العائد

ثابت طوال مدة الشهادة
بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الاقتراض
يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع .
يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.


الاسترداد
لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

لدورية العائد السنوي تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى العائد المستحق وحال استردادها قبل نهاية مدتها سيتم إضافة القيمة الاسمية للشهادة دون إضافة عائد عن الفترة المنقضية.
 

الشهادة البلاتينية

العائد على الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري لمليون جنيه


في حالة شراء الشهادة البلاتينية السنوية لمبلغ مليون جنيه يمكن الحصول على عائد كالتالي:-

270 ألف جنيه في حال اختيار الـ27%

تقريبا 19500 جنيه شهريًا في حال اختيار 23.5%

تقريبا حوالي 630 جنيهًا يوميًا في حال اختيار 23%

تفاصيل الشهادة ذات العائد المتناقص 30%

- قيمة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه مصري.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- العائد السنوي:
 - العام الأول: 30%
 - العام الثاني: 25%
 - العام الثالث: 20%

حساب العوائد السنوية:

إذا قام العميل باستثمار 100,000 جنيه في الشهادة ذات العائد المتناقص، فسيكون العائد كالتالي:

- السنة الأولى: 30,000 جنيه
- السنة الثانية: 25,000 جنيه
- السنة الثالثة: 20,000 جنيه

أبرز التفاصيل حول شهدات الادخار

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.
يمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
إذا تم استثمار 200 ألف جنيه في هذه الشهادة، فإن العوائد ستكون كما يلي: 60,000 جنيه في السنة الأولى، 50,000 جنيه في السنة الثانية، و40,000 جنيه في السنة الثالثة، ليصل إجمالي العوائد إلى 150,000 جنيه خلال ثلاث سنوات.

وتتميز الشهادة بكونها متناقصة العائد، حيث تُدفع فائدة 30% للسنة الأولى، وتنخفض إلى 25% في السنة الثانية، ثم إلى 20% في السنة الثالثة، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وبالنسبة لاستثمار 100 ألف جنيه في هذه الشهادة، فإن العوائد المتوقعة ستكون كالتالي:
- 30,000 جنيه في السنة الأولى.
- 25,000 جنيه في السنة الثانية.
- 20,000 جنيه في السنة الثالثة.

شهادات الادخار بالبنوك

البنك الأهلي المصري
 

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (3 سنوات) 
العائد الشهري يبدأ من 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.
العائد السنوي يبدأ من 30%، ثم 25%، وأخيرًا 20%.
الشهادة البلاتينية السنوية 
عائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.
يمكن الاستفادة من عائد يومي بنسبة 23% لمدة عام.

شهادات بنك مصر


شهادة "طلعت حرب" 
عائد شهري 23.5% وعائد سنوي 27%.
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.
تتيح الاقتراض بضمان الشهادات.

شهادات بنك القاهرة


شهادة "البريمو" 
فائدة متغيرة تصل إلى 19%.
الحد الأدنى للاكتتاب 10,000 جنيه.

شهادات بنك ناصر الاجتماعي (برامج خاصة لكبار السن)


شهادة "رد الجميل" الثلاثية 
عائد 24.25% سنويًا أو 22.25% شهريًا.
شهادة "رد الجميل" لمدة عام 
عائد 22% سنويًا أو 20.5% شهريًا.

شهادات بنك قطر الوطني (QNB)


شهادات بعائد شهري يتراوح بين 20% و20.15%.
مدة 3 سنوات.
الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متغير يصل 19% بقيمة اكتتاب تبدأ بـ10 آلاف جنيه يتم صرف عائدها شهريا.

شهادات بنك "سايب"


شهادة "إكسلانس بلاس" 
عائد سنوي 23%.
الحد الأدنى للاكتتاب 5 ملايين جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)


شهادة "بريميوم" 
فائدة 20% تُصرف سنويًا.
الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

مزايا الشهادات ذات العائد المرتفع
عوائد ثابتة وآمنة بعيدة عن المخاطر.
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات.
تأمين على الحياة طوال فترة الشراء.
مرونة في استرداد الشهادة بعد 6 أشهر.

شهادات بنك الإسكندرية


شهادة "ماكس" الثلاثية 
عائد سنوي 21% يُصرف شهريًا.
الحد الأدنى للاكتتاب مليون جنيه.

شهادات بنك HSBC


الشهادة الثلاثية 
عائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا.

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