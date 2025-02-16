رامز إيلون مصر.. تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

علم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025 سيكون “رامز إيلون مصر”.

وحرص رامز جلال على فرض السرية التامة على برنامجه خلال الفترة الماضية لاستقطاب الضيوف من الوسط الفني والرياضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوستر باسم البرنامج الجديد تعبيرا عن حماستهم للعمل الأكثر جماهيرية في موسم رمضان.

كشف مصدر مقرب أن بسنت شمس الدين، مذيعة مجموعة قنوات MBC، ستتولى مهمة استدراج الضيوف إلى المقلب، كما حدث في العديد من مواسم رامز السابقة، حيث يتم خداع النجوم وإيهامهم بالمشاركة في برنامج مختلف قبل أن يقعوا ضحية المقلب.

على الجانب الآخر، رفض الفنان أحمد الفيشاوي المشاركة في البرنامج، حيث أكدت مصادر أنه رفض العرض رغم المحاولات لإقناعه، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.