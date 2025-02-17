طارق السيد بعد رحيله عن لجنة الكرة: انتوا رايحين بنادي الزمالك على فين؟

قال طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، عن رحيل جروس عن الزمالك كارثة وقرار خاطيء مليون في الميه، كان لازم يكمل ولما نخسر من الأهلي مشيه عادي.





وأضاف طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: "انتوا رايحين بنادي الزمالك على فيين، بتعملوا ايه بالظبط وايه كم الأخطاء دي، أنت مش معاك فلوس ومشيت جروس وهتديله 200 ألف دولار لييه! في حوارث مينفعش واحد زملكاوي أوي أوي زي يسكت عليها".





عقد بيسيرو مع الزمالك

وأعلن نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للفريق لمدة موسم ونصف موسم.

وتحدث ميدو عن عقد بيسيرو، قائلا: “عقد بيسيرو في بند يزيد راتبه اذا حقق بطولتين من الثلاث بطولات التي يشاركفيها، احنا بنتحارب من كل حته وناس بتطلع كلام بدون دليل بشان مرتب بيسيرو، ارى ان انجاز كبير نتعاقد مع مدربكبير بالمبلغ ده 70 الف دولار”.

الجدير بالذكر أن بيسيرو 64 عاماً مدرب بورتو وسبورتنغ لشبونة الأسبق، قد سبق وأن درب النادي الأهلي موسم 2015 /2016.