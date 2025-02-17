حقيقة مد مسلسل "النص" لـ أحمد أمين إلى 30 حلقة في موسم رمضان| خاص

نشر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي اخبار تفيد بمد تقديم حلقات مسلسل "النص" لـ أحمد امين إلى 30 حلقة في الموسم الرمضاني 2025.

نفت الفنانة سامية الطرابلسي تلك المعلومات وقالت في تصريحات لـ موقع صدى البلد ان العمل 15 حلقة فقط في رمضان، ولكن من المقرر ان يكون هناك 15 حلقة أخرى خارج الموسم الرمضاني.

وكانت قد طرحت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل النص، لـ الفنان أحمد أمين، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن برومو مسلسل النص، مشاهد في حقبة الحكم الملكي لمصر، ظهر فيها أحمد أمين، مرتديا بذلة وطربوش، وتساؤلات حول سر تسميته بـ عبد العزيز النُص.



مسلسل النص

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc على موقع فيسبوك عددا من صور كواليس مسلسل “النص” من بطولة أحمد أمين وصدقي صخر والذى من المقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.



أبطال مسلسل النص ماراثون رمضان ٢٠٢٥

مسلسل النص مأخوذ من رواية مذكرات نشال وتدور أحداثه فى إطار 15 حلقة ، ومن بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، اسماء ابو اليزيد، عبد الرحمن محمد، حمزه العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش ووجيه صبحي وإخراج حسام علي.