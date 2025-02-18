قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يرد على أمير عزمي: جروس رحل بطريقة ودية.. ولا توجد أزمة
عمرو الدردير: شيكابالا جاهز لمباراة الأهلي
بيض بأسعار مخفضة.. عروض لا تفوت في معارض أهلاً رمضان
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء وفقا لآخر تحديث
أخبار العالم | انسحاب جزئي في لبنان.. تصعيد دبلوماسي بأوكرانيا.. ومباحثات دولية مكثفة تنطلق من الرياض
بلاك كوبرا توقع بخط الصعيد الجديد | القصة الكاملة
حكم تأخير الصلاة لأدائها في جماعة أولى من الصلاة منفردا أول الوقت
موعد صرف معاش شهر مارس | تفاصيل
مفاجأة صادمة في قضية ســ فاح الإسكندرية.. المتهم استأجر 25 شقة ‏لإخفاء الجرائم
بوليفيا.. مصرع وإصابة 45 شخصًا جراء سقوط حافلة على عمق 800 متر
ماذا أفعل إذا دخل رمضان ولم أصم ما فاتني من العام الماضي.. التصرف الشرعي
ما هي مطالب بوتين قبل القمة المرتقبة بالسعودية؟.. باحث بالشؤون الروسية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير عزمي مجاهد: صفقات الزمالك مش اختيار جروس

جروس
جروس
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير تصريحات أمير المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"أمير عزمي مجاهد :  

▪️الكلام اللي اتقال عن جروس انه بينسى أسماء اللعيبة قلة أدب وقلة تربية، الكلام ده طلع من لجان ومن ناس جوا نادي الزمالك بس الحقيقة انهم اعْبيا لان الموضوع كان سكريبت وواضح جدا

▪️كان فيه عصافير في الجهاز الفني وكانوا بيطلعوا لادارة الزمالك بيقولوا كلام غلط عن جروس

▪️ الصفقات اللي جت الزمالك مش اختيار جروس وكان طالب لاعيبة تانية ومحدش جه فيهم والسبب في كل ده وكيل وسمسار معين ممشي النادي وهيوديه في خبر كان ومعرفش ماسك على النادي ايه".

وكان قد أطلق أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك، في مقابلة مع الإعلامي إبراهيم فايق،  تصريحات قوية عقب رحيل المدرب السويسري كريستيان جروس.

وأعرب عن استيائه من الشائعات التي طالت المدرب، معتبرًا أنها تعكس “قلة أدب وتربية”، وأكد أن هذه الادعاءات جاءت من جهات داخل النادي، بما في ذلك لجان إلكترونية ووكلاء لاعبين، مشيرًا إلى أن هويتهم ستتكشف في الوقت المناسب.

وكشف أمير أن بعض أعضاء الجهاز الفني كانوا ينقلون معلومات غير صحيحة للإدارة عن جروس، مما أثر على العلاقة بين المدرب والإدارة.

كما أشار إلى أن هناك من تواصل مع اللاعبين قبل مباراة فاركو لإبلاغهم برحيل جروس، وهو ما يعكس حجم التدخلات التي واجهها المدرب خلال فترته مع الفريق.

وأوضح أن جروس كان على علم بهؤلاء الأشخاص لكنه فضّل عدم الالتفات إليهم والتركيز على عمله. كما أشار إلى أن النادي لم يستجب لكامل طلباته في سوق الانتقالات، حيث تم التعاقد مع صفقتين فقط من بين الأسماء التي طلبها، مؤكدًا أن “السماسرة”، وبالتحديد شخص واحد له نفوذ كبير داخل النادي، لعبوا دورًا في التأثير على الاختيارات.

وشدد أمير على أن تلك التدخلات أثرت على عمل الجهاز الفني، لكنه أشاد بجروس كمحترف يعرف كيف يتعامل مع هذه الضغوط، مضيفًا أن ما حدث داخل الزمالك خلال هذه الفترة كان سببًا في الكثير من المشكلات التي واجهها الفريق لاحقًا.

الزمالك جروس الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

نقل للمستشفى| قصة الذبحة الصدرية وتفاصيل مرض الخطيب

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي

ألف تحية للناس الحقيقية.. ما هو المسلسل المصري الذي يقصده وزير الطاقة السعودي؟

وزارة الداخلية

القضاء على خط الصعيد.. مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

خط أسيوط

قنابل f1 وأر ب جى وجرينوف.. انتهاء أسطورة محمد محسوب فى معركة أسيوط

الإيجار القديم

الإيجار القديم | هل يجوز توريث العقد للأبناء ؟ الشروط والحالات بالتفصيل

سفاح المعمورة

استأجر 18 شقة.. مفاجأة مدوية في قضية سفاح المعمورة

وزارة الداخلية

البلاك كوبرا .. كيف أنهت وزارة الداخلية أسطورة محسوب خط الصعيد؟

وزير الطاقة السعودي

بعد تصريحاته عن مصر.. ما لا تعرفه عن وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان؟

ترشيحاتنا

جانب من اللفاء

عيد مرسال يبحث مع "القابضة لاستصلاح الأراضى" مضاعفة المساحات الزراعية

القادة المشاركين في معرض إيجبس 2025

العاملين بالبترول: إيجبس 2025 أكثر الأسواق الواعدة في العالم

وزير الاسكان

وزير الإسكان والملحق التجاري الصيني يشهدان توقيع شراكة إستراتيجية لتعزيز التبادل الإستراتيجي بالسوق المصري

بالصور

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل باذنجان بالخل والثوم

باذنجان
باذنجان
باذنجان

أكلات تدفيك.. طريقة عمل البليلة بالخطوات

بليلة
بليلة
بليلة

أرخص حاجة في السوق.. اصنعي ديتوكس بهذه الخطوات للتخلص من السموم

الطماطم
الطماطم
الطماطم

أهمية فيتامين د للأطفال ولخسارة الوزن.. أهم البدائل والمصادر

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 49

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عصر التنوير السعودي

المزيد