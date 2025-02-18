محافظ أسيوط يفتتح سلسلة معارض ومنافذ أهلاً رمضان للسلع الغذائية بحي غرب

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، سلسلة معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" التابعة للوحدة المحلية بحي غرب والشركة المصرية لتجارة الجملة بمناطق المجذوب، سيتي وسيد، والمعلمين، والأربعين، والتي تبلغ 8 معارض بالعديد من المناطق الحيوية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار وفي إطار توجهات الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية والتخفيف عن كاهل الأسر في شهر رمضان المبارك، حيث تهدف هذه المعارض إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والخضروات والفواكه بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 : 35 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافقه خلال الإفتتاح خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ أسيوط المعارض والمنافذ التي تشمل المواد الغذائية الأساسية والخضراوات والفاكهة للإطمئنان على مدى توافر السلع بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً عليهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما التقى بعض الأهالي واطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعارض ورخص أسعارها وجودتها ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وأوضح المحافظ أن المعارض والمنافذ تم توزيعها في أماكن إستراتيجية داخل الحي لتسهيل وصول المواطنين إليها، مشيراً إلى أن معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" تشمل أيضاً عروضاً مخفضة للعديد من السلع الإستهلاكية الأخرى التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، وبأسعار تصل إلى 35% أقل من السوق العادي.

كما تحاور المحافظ مع العارضين حول الأسعار وجودة المنتجات المعروضة، مقدماً لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم الإيجابية في محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم تزامناً مع قرب شهر رمضان المعظم.

وأكد أبو النصر، على جهود الدولة في تنفيذ معارض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية مؤكداً أن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها مشدداً على المتابعة اليومية للأسواق لضمان إستقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب مع تكثيف حملات التفتيش الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.