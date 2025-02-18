صاحبة القصة الحقيقية لفيلم "الشيطان والدراجة" تكشف كواليس مشهد مستبعد من العمل

تحولت القصة القصيرة "الشيطان والدراجة" للروائية تمارا سعادة إلى فيلم قصير أخرجته شارون حكيم، وشارك في مهرجان كليرمون السينمائي.

القصة مستوحاة من تجربة شخصية عاشتها سعادة في طفولتها، حيث تسلط الضوء على مرحلة حساسة من اكتشاف الذات، والتي تراها نوعًا من طقوس العبور التي تمر بها العديد من الفتيات.

وتكشف تمارا في تصريحات لـ موقع صدى البلد أن الاقتباس كان وفيًا جدًا للقصة الأصلية، وكل ما أُضيف كان متماشيًا مع روح الكتابة نفسها. اللغة السينمائية كشفت عن أحاسيس قد لا





وأضافت:" فكرة شارون حول الدراجة المحترقة أثّرت بي بشكل خاص، لأنها تجسد الفوضى الداخلية التي تعيشها ياسما عندما تواجه، للمرة الأولى، نظرة الرفض من الكنيسة وعائلتها.

وأشارت:" هذا الفيلم صُنع بأيدي النساء ومن أجلهن إلى حد كبير. ما أود إيصاله هو أننا، كنساء، نطوّر بسرعة علاقة متضاربة مع أجسادنا بسبب النظرة الرافضة والواعظة للمجتمعات والمؤسسات. العار لا يأتي من الجسد نفسه، بل من نظرة الآخر إليه. جسد المرأة هو الرابط بين الإنسان والإله، والمتعة مقدسة. من المهم أن نتحدث عن المتعة بصراحة، دون إقصاء أو عقاب

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كما نوهت:" هناك مشهد لم نتمكن من تضمينه في الفيلم لكنه موجود في القصة القصيرة، حيث تقف الفتيات الصغيرات أمام الكنيسة ويسألن الفتيات الأكبر سنًا عن طعم القربان المقدس. ترد الفتيات الأكبر بمعنى مزدوج، وجدناه ممتعًا للغاية، لكن للأسف، لم نتمكن من إدراجه في الفيلم.