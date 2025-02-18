قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح ومرموش| لميس الحديدي: «المصريين محتارين يشجعوا مين؟»
وكيل وزارة التموين بالجيزة: افتتاح 30 معرضًا لـ أهلاً رمضان
الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة أسبانية تعمل في بناء السفن وصيانتها
بعد حادث طريق بورسعيد.. محمد نجاتي يكشف مفاجأة في أول رد له
طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان
البيت الأبيض: الرئيس ترامب قدم مقترحا مبتكرا للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا
صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة
طرح لحوم بكميات كبيرة بسعر 270 جنيهًا للكيلو في سوهاج
أستاذ قانون: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي.. والولايات المتحدة تتماهى معها
برلماني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين يحظى بدعم دولي واسع
حماس: جاهزون سياسيا وميدانيا لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض: الرئيس ترامب قدم مقترحا مبتكرا للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم مقترحاً مبتكراً للغاية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب وفريقه تواصلوا مع الجانبين الأوكراني والروسي للبحث في السبل الممكنة لإنهاء الحرب.

وأكد المتحدث أن ترامب أجرى محادثات مع فريقه المشارك في الاجتماعات الأخيرة التي جرت في السعودية، حيث جرى تبادل الأفكار والآراء حول الوضع في أوكرانيا.

 وأضاف أن ترامب يواصل الانخراط باستمرار مع حلفائنا الأوروبيين وكذلك مع القيادة الأوكرانية، في إطار تعزيز التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي تطور آخر، شدد البيت الأبيض على أنه لا ينبغي للأوروبيين أن يشعروا بأنهم مستبعدون من محادثات أوكرانيا، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في معالجة الأزمة بشكل شامل.

السعودية البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب الروسية الأوكرانية محادثات أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 1000 جنيه بالبطاقة

صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

الأهلي والزمالك

مفاجأة.. توقعات شات جي بي تي لـ نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

الحادث بسانت كاترين

مصرع مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي في حادث تصادم بسانت كاترين

معاش تكافل وكرامة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025 .. من خلال هذا الرابط

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

أرشيفية

تأجيل النطق بالحكم على مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف

نبيلة عبيد

أهداني العقد.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها l خاص

ترشيحاتنا

ترامب

جمال عبد الجواد: ترامب يسعى لتحقيق التقارب مع روسيا.. وصعود للتيار المحافظ

صورة أرشيفية

ثوران مذهل لبركان إتنا في صقلية وتحويل مسار الرحلات في مطار كاتانيا

صورة أرشيفية

وكيل تموين الجيزة: نستهدف 30 معرض "أهلا رمضان" | تفاصيل

بالصور

طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

بأقل تكلفة.. أكلات شهية على سفرة رمضان

افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان
افكار أكلات أقتصادية لشهر رمضان

رعشة الدريكسيون والطقطقة .. أبرز أعطال السيارات وأسبابها

اعطال السيارات
اعطال السيارات
اعطال السيارات

البطاطس بالبشاميل.. وصفة سهلة لإفطار شهي في رمضان

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إعصار القنبلة .. ظاهرة خطــ.يرة تهدد استقرار أمريكا | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استأجر 25 شقة.. مفاجأة في قضية سفــ.اح الإسكندرية

ميرنا وليد قطعت فستان الفرح

قطعت فستان فرحها.. ميرنا وليد تكشف واقعة غريبة يوم زفافها

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية تنتقد تصريحات سفير الاحتلال بأمريكا ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التسامح الممنهج

المزيد