البيت الأبيض: الرئيس ترامب قدم مقترحا مبتكرا للغاية بشأن الصراع في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم مقترحاً مبتكراً للغاية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب وفريقه تواصلوا مع الجانبين الأوكراني والروسي للبحث في السبل الممكنة لإنهاء الحرب.

وأكد المتحدث أن ترامب أجرى محادثات مع فريقه المشارك في الاجتماعات الأخيرة التي جرت في السعودية، حيث جرى تبادل الأفكار والآراء حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف أن ترامب يواصل الانخراط باستمرار مع حلفائنا الأوروبيين وكذلك مع القيادة الأوكرانية، في إطار تعزيز التعاون الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي تطور آخر، شدد البيت الأبيض على أنه لا ينبغي للأوروبيين أن يشعروا بأنهم مستبعدون من محادثات أوكرانيا، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في معالجة الأزمة بشكل شامل.