إعلامي: اتجاه لسفر ميدو إلى السعودية لحل أزمة كونراد وإعادته لصفوف الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام أن المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو، يرغب في تطبيق نظام "البصمة" بعد مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري، مشيرًا إلى وجود حالة من الارتياح بين اللاعبين، وخاصة الكبار منهم، نافياً ما يتردد عن وجود أي غضب داخل الفريق.

وقال “هشام”، خلال برنامجه "بلس 90" الذي يُبث على قناة النهار الفضائية: "أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، قد يسافر إلى السعودية بعد مباراة القمة للاجتماع مع رئيس نادي أحد السعودي، محمد الجهني، واللاعب ميشالاك كونراد، بهدف حل الأزمة القائمة"

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وأضاف: "ميدو يفضل إيجاد حلول ودية لتلك الأزمة، ليعود ميشالاك إلى القاهرة وينتظم في تدريبات الزمالك ويحصل على مستحقاته المالية مثل بقية اللاعبين. لذا، الاتجاه الأكبر حاليًا هو سفر ميدو إلى السعودية لتسوية الأمور وتجنب تصعيد الأزمة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خصوصًا بعد التهديدات الأخيرة من اللاعب وناديه السعودي".

وتابع هشام: "هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، يواصل أيضًا جهوده لحل الأزمة من خلال التواصل المباشر مع محمد الجهني، رئيس نادي أحد".