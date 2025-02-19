السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة في جهينة بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة بشقة سكنية بالطابق الثاني في مركز جهينة، دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية ملك المدعو عبد الناصر م.م.ا، 55 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، حيث نجحت القوات في السيطرة على النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن احتراق بعض الأثاثات داخل الغرفة وثلاجة، دون وقوع أي إصابات.

وبسؤال مالك الشقة، أقر بمضمون الواقعة، ورجح أن يكون سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فيه، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.