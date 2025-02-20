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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير رخا أحمد حسن: العلاقات المصرية الإسبانية متميزة.. ومدريد ترفض تهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي ورئيس وراء إسبانيا
الرئيس السيسي ورئيس وراء إسبانيا
هاني حسين

علق السفير رخا احمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا .

وقال رخا احمد حسن في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في غاية الأهمية في ظل التطورات العالمية والإقليمية ".

وتابع رخا أحمد حسن:" العلاقات المصرية الإسبانية متميزة وإسبانيا تتوافق مع مصر في مختلف المواقف السياسية ومنها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على دولته المستقلة".

وأكمل رخا أحمد حسن :" إسبانيا ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والسياسة الخارجية الإسبانية قائمة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ".
 

مصر السيسي اخبار التوك شو مدريد إسبانيا

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