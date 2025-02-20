السفير رخا أحمد حسن: العلاقات المصرية الإسبانية متميزة.. ومدريد ترفض تهجير الفلسطينيين

علق السفير رخا احمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا .

وقال رخا احمد حسن في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، :" زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في غاية الأهمية في ظل التطورات العالمية والإقليمية ".

وتابع رخا أحمد حسن:" العلاقات المصرية الإسبانية متميزة وإسبانيا تتوافق مع مصر في مختلف المواقف السياسية ومنها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحصول على دولته المستقلة".

وأكمل رخا أحمد حسن :" إسبانيا ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والسياسة الخارجية الإسبانية قائمة على حق الشعوب في تقرير مصيرها ".

