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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد..نائب المحافظ تتفقّد عددًا من المدارس بقرى الخارجة.. والجامعة تشارك فى ندوة توعوية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:


نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد عددًا من المدارس بقرى الخارجة في جولة مفاجئة

قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولةٍ تفقّدية مفاجئة لعدد من المدارس بقرى مركز الخارجة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباطها.

حيثُ تفقّدت مدرسة فلسطين الابتدائية الإعدادية، مُشددةً على حصر أعداد الغياب، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس للوقوف على أسباب غياب الطلاب، كما أكّدت على ضرورة انضباط المعلمين والالتزام بالزي الموحد، وإعداد تقرير مفصل بخطة القوافل التعليمية والبرامج العلاجية للقرى والمناطق النائية لتفعيل دورها على الوجه الأمثل.

كما تفقدت نائب المحافظ مدرستي بورسعيد الإعدادية، وبولاق الرسمية للغات، حيثُ وجّهت الشكر للقائمين على العملية التعليمية، مُشيدةً بانضباط المدرستين والجهود المبذولة لتقديم خدمة تعليمية متميزة، ومُثنيةً على المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب.

جامعة الوادي الجديد تشارك فى الندوة التوعوية التثقيفية لقوات الدفاع الشعبي


شاركت جامعة الوادي الجديد  بوفد من إدارة التربية العسكرية بالجامعة فى الندوة التثقيفية التوعوية الثانية التى تنظمها قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بحضور اللواء عماد محمود كدوانى محافظ المنيا واللواء أ. ح عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والعقيد محمود احمد عبد العزيز مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الوادي الجديد وبحضور عدد من السادة  عمداء كليات الجامعة وذلك بمركز الفنون والآداب بجامعة المنيا.

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن الندوة نظمتها قوات الدفاع الشعبى والعسكري بالجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، واللواء أركان حرب اسامه عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وحضور ٦ رؤساء جامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من طلاب الجامعات.


الوادي الجديد.. تكثيف مبادرات تخفيض السلع بالمدن والقرى قبل رمضان

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز باريس والمبادرات المنفذة بالمدينة لتخفيض الأسعار تحت مظلة المحافظة.

واطلعت على عمل سوق اليوم الواحد ومبادرة (أهلًا رمضان) والمنفذ الثابت لبيع السلع التابع للوحدة المحلية، وأثنت نائب المحافظ على جهود توفير مختلف السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، موجهةً بضرورة استمرار هذه المبادرات وتكثيفها بالمدن والقرى بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك وعلى مدار الشهر الكريم؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

كما تفقّدت أعمال إنشاء مجمع باريس التجاري، مشيدةً بتصميمه على الطراز البيئي الواحاتي، وموجهةً بسرعة انتهاء الأعمال لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير مكان لائق للتسوق.

الوادى الجديد فعاليات نائب محافظ الوادي الجديد

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