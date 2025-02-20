أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات العربية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 فبراير 2025، في البنك الأهلي وفقا لآخر تحديثات وخلال السطور التالية نستعرض أسعار شراء وبيع العملات:
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس
بلغ الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
سعر الشراء: 162.95جنيه.
سعر البيع:164.02 جنيه.
وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء:132.67جنيه
سعر البيع :134.36 جنيه
وسجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء: 129.97جنيه.
سعر البيع: 131.53جنيه.
وسجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء:70.75جنيه.
سعر البيع: 71.34 جنيه.
ووصل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء: 13.74جنيه.
سعر البيع: 13.78جنيه.
الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء: 13.42جنيه.
سعر البيع: 13.50 جنيه.
وسجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:
سعر الشراء: 12.82جنيه.
سعر البيع: 13.89جنيه.