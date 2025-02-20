شاهد.. انتهاء المرحلة الأولى من مراحل سباق الجونة باها للسيارات

انتهت أمس الأربعاء أولى مراحل سباق الجونة باها بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2025،ضمن بطولة مصر الدولية للراليات الصحراوية 2025.

وشهدت أولى جولات سباق الجونة باها بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2025، مشاركة 12 سيارة بصحراء الغردقة ، بمحافظة البحر الأحمر ، أكملها 8 سيارات فقط .

وقال ايلان بسنازون أحد منظمي سباق الجونة باها بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2025، أن التراك المرحلة الأولي امتد إلى 173 كيلو مترًا، وكانت الملاحة جيدة ومثيرة .

وأوضح أن التراك اليوم شهد صعوبات عديدة منها السير وسط جبال تضيق على السيارات وغرود معقدة، بالإضافة إلى التنافس على تربة صخرية .



يأتي سباق الجونة باها بمدينة الجونة El Gouna Motor Show 2025، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، كما يأتي تحت إشراف نادي السيارات والرحلات المصرية والإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع فريق بوصلة المتخصص في تنظيم سباقات الراليات في مصر، وأيضًا الاتحاد الدولي للسيارات FIA ، وتأمين وزارة الداخلية تحت مظلة محافظة البحر الأحمر.