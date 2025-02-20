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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة وتوقعت أن تسود اليوم الخميس أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء. 

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من تغير حالة الطقس واستقبال موجة باردة، اعتبارا من يوم غدٍ الجمعة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، واستقبال كتل هوائية شمالية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا عبر البحر المتوسط، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل. ومن المتوفع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وستسجل العظمى في القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية نهارًا، بينما تصل الصغرى ليلًا إلى 8 درجات مئوية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ودرجة الحرارة العظمى  اليوم على القاهرة الكبرى  20 درجة. 


كما توقع الخبراء اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من (2.5-4) م، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .

نصائح وتحذيرات في حالة سقوط أمطار:

يرجى توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي تشهد هطول أمطار.
تجنب الوقوف تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أثناء العواصف الرعدية.
ارتداء الملابس المناسبة لمواجهة الطقس البارد والممطر.
متابعة نشرات الأحوال الجوية لمعرفة آخر التطورات.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 20 11
6 اكتوبر 21 10
بنهــــا 20 11 
دمنهور 20 10
وادى النطرون 21 10
كفر الشيخ 19 09
المنصورة 20 10 
الزقازيق 21 11 
شبين الكوم 20 10
طنطا 19 10
دمياط 19 10
بورسعيد 18 12
الإسماعيلية 21 09
السويس 22 10
العريش 20 10
رفح 21 09
رأس سدر 20 10
نخل 19 01
كاترين 12 00
الطور 21 10
طابا 20 08
شرم الشيخ 23 14
الاسكندرية 18 11
العلمين 17 10
مطروح 18 10
السلوم 17 09
سيوة 20 09
رأس غارب 22 12
الغردقة 23 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 13
شلاتين 24 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 15 
رأس حدربة 23 16
الفيوم 21 09
بني سويف 22 08
المنيا 23 07
أسيوط 22 08
سوهاج 25 08
قنا 25 09 
الأقصر 26 08
أسوان 24 11
الوادى الجديد 24 05
أبوسمبل 26 11

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