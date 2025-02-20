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كاميرات المراقبة والتحريات.. تفاصيل التحقيق في قـ.تل شاب بـ15 مايو
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كاميرات المراقبة والتحريات.. تفاصيل التحقيق في قـ.تل شاب بـ15 مايو

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت نيابة مايو والتبين التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح جريمة قتل شاب داخل شقة سكنية وسرقه منه 35 ألف جنيه في مدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وذلك لتحديد هوية المتهمين.

وكان قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية في المجاورة 16 بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالبحث تبين العثور على جثة شاب في بداية العقد الثالث من عمره مقتولًا داخل الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليه للشقة بحجة شراء أثاث الشقة بـ35 ألف جنيه، وعند وصوله إلى الشقة غافلوه وقاموا بالتعدي عليه بالضرب حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة.

وأضافت التحريات أن المتهمين بعد أن تأكدوا أنه فارق الحياة استولوا على المبلغ المالي وفروا هاربين.


ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كاميرات المراقبة 15 مايو جريمة قتل نيابة مايو والتبين مسرح جريمة قتل

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