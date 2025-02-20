لقاء القمة .. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل لقاء الزمالك

يواصل النادي الأهلي، استعداداته لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز ضد غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي في القمة أمام الزمالك

سيفتقد الأهلي 5 لاعبين في الديربي، وهم كريم فؤاد، وعمر كمال عبدالواحد، ويحيى عطية الله، ورضا سليم، ومحمد مجدي أفشة، وذلك بسبب الإصابات.

أما بالنسبة لطاهر محمد طاهر، فلا يزال موقفه غير واضح فيما يتعلق بالمشاركة، حيث يعتمد ذلك على تقييم المدير الفني السويسري ومدى جاهزية اللاعب البدنية.



موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى، فى تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. ترتيب الفريقين في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الثانى فى جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الأبيض 14 مباراة، فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

موعد مباراة الاهلى والزمالك.. القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 15 من الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.