مي عز الدين تروج لمسلسل قلبي ومفتاحه استعدادا لعرضه في رمضان 2025

كشفت منصة “واتش إت” عن البوسترات الرسمية لمسلسل “قلبي ومفتاحه” عبر حسابها على إنستجرام، معلنةً عرضه حصريًا في رمضان 2025.

وشاركت مي عز الدين استوري، وكتبت: “نلقاكم على خير بإذن الله في قلبي ومفتاحه رمضان 2025، مع المخرج المبدع الأستاذ تامر محسن”.

برومو “قلبي ومفتاحه”

من خلال البرومو الرسمي، ظهر أن آسر ياسين يجسد شخصية سائق أوبر يُدعى محمد عزت، بينما تلعب مي عز الدين دور ميار، امرأة مطلقة ترغب في الزواج منه كمحلل، بعد أن طُلّقت من زوجها دياب ثلاث مرات.

لكن الأمور تتعقد عندما يقع آسر ياسين في حب مي عز الدين بشكل حقيقي، مما يُشعل صراعًا بينه وبين طليقها دياب، الذي يرفض خسارتها ويحاول استعادتها بأي شكل.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، حول محمد عزت، شاب لم يتزوج بعد بسبب شروط والدته الصارمة، ويلتقي بـميار، المطلقة التي تسعى جاهدة لتجنب العودة إلى طليقها سعد.

لكن مع إصرار سعد على استعادتها، تلجأ ميار إلى البحث عن محلل تختاره بنفسها، ليبدأ صراع بين المشاعر والقوانين والعادات الاجتماعية.

أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم:

• آسر ياسين

• مي عز الدين

• أشرف عبدالباقي

• دياب

• أحمد خالد صالح

• عايدة رياض

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويُعرض حصريًا على منصة “واتش إت” خلال رمضان 2025.