أحمد السقا يوضح حقيقة اختراق حسابه على “فيسبوك”

أوضح النجم أحمد السقا حقيقة ما تم تداوله حول اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد انتشار منشور غامض أثار الجدل بين متابعيه.

وكتب السقا عبر حسابه الرسمي:

“صباح الفل، جمعة مباركة وكلها رزق وخير على الجميع. للتوضيح، الصفحة لم يتم سرقتها، ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة كتب كلمتين بالغلط ونزلهم على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده.”

وأضاف:

“تم مسح البوست، ودي حاجات بتحصل عادي، المهم ما تخلوش ده ينسيكم أغنية “إسكندراني” الحلوة، ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم.”

أحمد السقا يستعد لمسلسل “العتاولة 2” في رمضان 2025

من ناحية أخرى، يواصل أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد “العتاولة 2”، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، وعدد من النجوم.

و قال الفنان أحمد السقا أن مسلسل "العتاولة" له خصوصية شديدة وارتبط به الجمهور بصورة لافته وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي، وأشار إلي أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهود مُضاعف حيث مثَل النجاح الطاغي للموسم الأول سلاح ذو حدين فالجمهور ينتظر الأفضل وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها.

أضاف أحمد السقا فى تصريحات صحفية: أن "نصار" يمر بلحظات قوة وأوقات ضعف مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين. وأشار السقا إلى سعادته باستمرار التعاون مع المُخرج أحمد خالد موسى الذي نجح في تقديم عمل درامي مُتكامل، وأكداً استمرار الصراع بين أبطال العمل في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة التي ستُمثل مفاجأت كبيرة.