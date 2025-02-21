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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هل كتب رايان رينولدز نكتة “SNL 50” عن قضية زوجته بليك ليفلي.. ممثل البرنامج يوضح الحقيقة

رايان رينولدز
رايان رينولدز
شروق سلامة

أكد ممثل عن برنامج Saturday Night Live أن النجم رايان رينولدز لم يكن هو من اقترح النكتة التي أُطلقت خلال احتفالية SNL 50 بشأن القضية القانونية التي تواجهها زوجته، النجمة بليك ليفلي، مع زميلها في فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني.

وخلال ظهوره في الحلقة الخاصة التي بُثت يوم 16 فبراير، شارك رينولدز في فقرة أسئلة وأجوبة مع تينا فاي وإيمي بولر، حيث أطلق النجم رايان رينولدز تعليقًا ساخرًا يُعتقد أنه إشارة غير مباشرة إلى القضية القانونية التي تجمع زوجته بليك ليفلي بالممثل جاستن بالدوني.

وخلال فقرة تفاعلية مع الجمهور، عندما سألته تينا فاي وإيمي بولر عن حاله، ردّ رينولدز بحماس قائلاً: "رائع!"، قبل أن يضيف بنبرة مازحة وقلقة: "لماذا؟ ماذا سمعت؟". وقد لفتت ردّة فعل بليك ليفلي الأنظار، حيث نظرت إليه بحدة واختفت ابتسامتها للحظة، مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان الأمر جزءًا من المشهد أم رسالة مبطنة.

وزاد الجدل عندما كشف والي فيرستين، أحد موظفي بطاقات التلميحات في البرنامج، خلال مقابلة إذاعية في أستراليا، أن رينولدز استخدم جملة مختلفة في التدريبات.

وقال فيرستين:
“نحن لا نقوم بأي شيء مثير للجدل ما لم يكن الشخص المعني على علم به. نعم، كانت فكرته، وكانت جملته.”

لكن مصدرًا مقربًا من رينولدز صرّح لموقع E! News يوم 20 فبراير بأن النكتة في البداية تم اقتراحها من قبل فريق SNL ولم يتم تغييرها، مؤكدًا أنه لم يكن وراءها كما

علاقتهما 

وقبل الحفل، ظهر رايان رينولدز وبليك ليفلي معًا على السجادة الحمراء، وسط تكهنات حول طبيعة علاقتهما بعد تصاعد الأزمة القانونية بين ليفلي وبالدوني. وكانت ليفلي قد رفعت دعوى مكوّنة من 80 صفحة ضد بالدوني تتّهمه فيها بالتحرّش الجنسي وشنّ حملة تشويه ضدها، في حين ردّ بالدوني بدعوى مضادّة بقيمة 400 مليون دولار ضد ليفلي ورينولدز بتهم الابتزاز والتشهير.


إلى جانب لحظات الجدل، شهد الحفل العديد من المواقف الطريفة بمشاركة نجوم كبار مثل تيم ميدوز، شير، كوينتا برونسون، كيث ريتشاردز، جون هام، زاك غاليفياناكيس، باد باني، جايسون موموا، بيتن مانينغ، وسيث مايرز.

كما قدم النجم المخضرم ستيف مارتن المونولوج الافتتاحي للحفل، تلاه أداء مميز جمع بين سابرينا كاربنتر وبول سايمون بأغنية "Homeward Bound".

يُذكر أن احتفال SNL بالذكرى الخمسين كان واحدًا من أبرز الفعاليات التي جمعت نخبة من نجوم الكوميديا والموسيقى، وسط تفاعل واسع من الجمهور والمشاهدين.

بليك ليفلي Saturday Night Live رايان رينولدز جاستن بالدوني

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