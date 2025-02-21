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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محامي سفـ.ـاح المعمورة يطالب بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية

صورة تجمع بين سفاح المعمورة ورجل الأعمال
صورة تجمع بين سفاح المعمورة ورجل الأعمال
أحمد بسيوني

طالب محامي سفـ.ـاح الإسكندرية بعرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، مؤكدًا أن من حقه الحصول على محاكمة عادلة والتأكد من مدى اتزانه النفسي.

وأوضح في تصريحات صحفية أن المرض النفسي قد يدفع المصاب لارتكاب جرائم وليس فقط إيذاء نفسه، مشددًا على ضرورة التحقق مما إذا كان هناك دافع خارج عن إرادته وراء ارتكاب الجـ.ــ.ـرائم، خاصةً أن أي إثبات لاضطرابه النفسي بنسبة 1% قد يغير مجرى القضية بالكامل.

وكانت اانيابة العامة بالاسكندرية قد باشرت التحقيق مع رجل اعمال صاحب معرض سيارات يشتبه في تورطه في عدة قضايا بينها نصـ.ـب واستـ.ـيلاء علي أموال المواطنين بمساعدة المتـ.ـهم الرئيسي.

وكشفت التحقيقات ان رجل الأعمال من اوائل الناس الذين استقبلوا السـ.ـفاح في الإسكندرية التحقيقات مستمرة مع المتهم وأطراف اخري علي صلة بالقضية.

وقد اصطحب فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، المحام المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة شرق المحافظة لوجود خلافات سابقة بينهم، حيث مثل المتهم جريمته؛ وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأمام جهات التحقيق أعاد المتهم المعروف ب"سفاح المعمورة" تمثيل جريمته؛ مستعيدا جانبا من لحظات إنهاء حياة ضحاياه ومحاولته إخفاء جثامينهما، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونا أمنية وحراسة مشددة حول موقع اكتشاف الجريمة.

وتباشر نيابة المنتزة بالاسكندرية تحقيقاتها، في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محامي بمنطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية، بالإضافة جثمان اخر في شقة بشارع 45 بالمنتزه.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، والطب الشرعى لتشـريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وتاريخها، وقد تم حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

الطب النفسي النيابة العامة الإسكندرية سفاح المعمورة مستشفى الأمراض العقلية

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