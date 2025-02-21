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حسام موافي يعلق على حكم طلاق المريض النفسي.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حسام موافي يعلق على حكم طلاق المريض النفسي.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطلاق الصادر عن مريض نفسي قد لا يقع، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى علماء الدين المتخصصين للفصل في مثل هذه الأمور.

واستشهد خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، بقوله تعالى: "لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ" (النور: 61).

وأوضح موافي، أن التدخل بين الأزواج ونقل الكلام قد يكون أشد ضررًا من بعض الكبائر، مطالبًا الزوجة بعدم الاستماع لأي شخص يحاول التأثير على علاقتها بزوجها.

وأشار إلى أهمية صبر الزوجة على زوجها المريض النفسي، داعيًا إياها إلى دعائها بالشفاء لزوجها، وحثه على زيارة طبيب متخصص للحصول على العلاج اللازم.
 

الطلاق حسام موافي المريض النفسي طلاق المريض النفسي

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