إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش لخلافة كولر

كشف الإعلامي محمد فاروق عن حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لخلافة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": الأهلي لم يدخل في أي مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي لتدريب الفريق، كما أن مارسيل كولر مستمر في قيادة الأحمر ولا توجد نية لرحيله في الوقت الحالي رغم حالة الغضب الجماهيري الكبير بعد التعادل في القمة الماضية مع الزمالك.

وأضاف: هناك اتجاه داخل النادي الأهلي بدعم مارسيل كولر حتى منافسات مسابقة كأس العالم للأندية القادمة بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصًة أن الفريق مُقبل على مباريات مصيرية في مختلف البطولات.