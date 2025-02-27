من ضمنها الموز .. احذر هذه الأطعمة فى السحور

يعد السحور من الوجبات الهامة خلال شهر رمضان، فوجبة السحور تحافظ على الطاقة خلال الصيام طوال النهار.

الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها في السحور.. وفقاً لموقع "ACT News"..

الحلويات

تناول الحلويات في السحور يسبب الشعور بالجوع والعطش.

الأطعمة السكرية

لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أنها تسبب أحياناً الشعور بالتهاب المعدة.

الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل

الأطعمة الحارة والحريفة تسبب الشعور بالعطش وجفاف الحلق.

الكافيين

يعتبر الكافيين الموجود في القهوة والشاي من المشروبات التي تحفز عملية خروج المياه من الجسم، ما يسبب الشعور بالعطش والجفاف

الخيار

من المعروف أن الخيار من الخضروات الغنية بالمياه وتناوله يمنع الشعور بالعطش.

التفاح

يحتوى التفاح على نسب عالية من الألياف والمياه، وهو غني بالمواد المغذية والدهون الصحية والفيتامينات.

الموز

من الفواكه التي تساعد على تقليل العطش.

ويحدد خبراء التغذية بعض الأطعمة التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور حتى نتجنب الشعور بالعطش ومنها:

الأطعمة المقلية

تزيد من الحاجة إلى تناول المياه، وخاصة في وجبة السحور تزيد الشعور بالحموضة لأنها مشبعة بالزيوت.