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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان مسجد السيدة نفيسة استعدادًا لشهر رمضان

وزير الأوقاف في المسجد
وزير الأوقاف في المسجد
محمد شحتة

تفقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك، وذلك برفقة عدد من قيادات الوزارة وقيادات مديرية أوقاف القاهرة.

وخلال الجولة، شدد وزير الأوقاف على ضرورة أن تكون المساجد واحات للسكينة والطمأنينة، تهيئ للمصلين أجواءً روحانية تعينهم على العبادة والخشوع، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية اليومية لجميع مرافق المسجد، لضمان أقصى درجات النظافة والتنظيم، وتوفير سبل الراحة للمصلين، بما يؤكد عظمة الشهر الفضيل ويحقق رسالة المساجد في تعزيز الوعي الديني الوسطي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن جميع المساجد أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، مع توفير البرامج الدعوية والتوعوية التي تعينهم على الاستفادة القصوى من نفحات الشهر الكريم، مؤكدًا أن الوزارة تضع راحة المصلين وتنظيم الشعائر على رأس أولوياتها، ليكون شهر رمضان هذا العام فرصة لتعميق معاني الرحمة والتكافل والتقرب إلى الله -عز وجل-.

محافظ القاهرة صلاة الجمعة مسجد السيدة نفيسة ضريح السيدة نفيسة وزير الأوقاف

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