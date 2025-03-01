شهر رمضان هو شهر الطاعات والتقرب إلى الله، ولكنه أيضًا وقت مهم للعناية بالصحة والعادات الغذائية، على الرغم من أن الصيام يقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، إلا أن بعض السلوكيات الغذائية والصحية الخاطئة قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة، وتُسبب مشاكل صحية قد تعكر صفو الشهر الكريم.

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا

لتستفيد بشكل كامل من رمضان وتحافظ على صحتك، من الضروري تجنب بعض العادات السيئة التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد.

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى لبلد، من سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بالصحة فى رمضان.

1. الإفطار على الأطعمة الدهنية والمقلية

في رمضان، يحرص العديد من الأشخاص على الإفطار على أطعمة ثقيلة ودسمة مثل المقليات والحلويات المليئة بالدهون. هذه الأطعمة تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل سريع، وتسبب الشعور بالثقل والخمول بعد الإفطار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التجنب:

يفضل أن تبدأ الإفطار بتناول حساء خفيف أو تمر مع الماء لترطيب الجسم وتعويضه عن السوائل المفقودة. ثم يمكن تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات.

سلوكيات خاطئة في رمضان تضر بصحتك: تجنبها فورًا



2. تناول الحلويات بشكل مفرط بعد الإفطار

من أكثر العادات شيوعًا في رمضان هي الإفراط في تناول الحلويات مثل الكنافة والقطايف. هذه الحلويات غنية بالسكريات والدهون، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ويؤثر سلبًا على مستوى السكر في الدم. يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة من السكر في زيادة الشعور بالعطش وتدهور صحة الأسنان.

التجنب:

حاول التقليل من تناول الحلويات، وابدأ بتناول قطعة صغيرة فقط بعد الإفطار. يمكنك استبدال الحلويات الثقيلة بالفاكهة الطازجة التي تمنح الجسم الفيتامينات والسكريات الطبيعية.



3. شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر الصناعية

قد يظن البعض أن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية هي خيارات مرطبة بعد يوم طويل من الصيام، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر والألوان الصناعية التي قد تضر بالصحة. شرب هذه المشروبات بشكل مفرط يزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم.

التجنب:

استبدل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالمشروبات الطبيعية مثل الماء، أو عصير الفواكه الطازج بدون سكر مضاف. ماء الورد أو ماء الزهر يمكن أن يكون خيارًا منعشًا وصحيًا.



4. الإفطار بشكل مفاجئ وبكميات كبيرة

الإفطار فجأة بعد صيام طويل وبدون تنظيم الكميات قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم، وقد يسبب ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. تناول كميات كبيرة من الطعام في فترة قصيرة يعرض الجسم أيضًا للضغط الزائد، ويؤثر سلبًا على وظائف الكبد والمعدة.

التجنب:

ابدأ الإفطار تدريجيًا بتناول كوب من الماء أو الحساء مع بعض التمر. ثم تناول الطعام بكميات معتدلة، مع التركيز على الأطعمة المتوازنة والمغذية.



5. قلة شرب الماء بين الإفطار والسحور

عدم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور يسبب الجفاف. الجفاف يزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام ويؤثر على التركيز والطاقة خلال النهار. كما يمكن أن يؤثر على أداء الكلى ويسبب مشكلات صحية على المدى الطويل.

التجنب:

حاول شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور. يمكن أيضًا تناول المشروبات التي تحتوي على إلكتروليتات مثل عصير الليمون المخفف أو ماء جوز الهند لتعويض المعادن المفقودة.



6. السهر لوقت متأخر والنوم بعد الإفطار مباشرة

السهر لساعات طويلة بعد الإفطار قد يسبب إرهاقًا شديدًا في الجسم، ويؤثر على نومك وجودته. كما أن النوم مباشرة بعد تناول الطعام يعطل عملية الهضم ويسبب الشعور بالثقل في المعدة، وقد يؤدي إلى حرقة المعدة أو عسر الهضم.

التجنب:

حاول تحديد وقت مناسب للنوم وتجنب النوم مباشرة بعد الإفطار. إذا كنت بحاجة للنوم، يفضل أن تنتظر لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام. كما أن النوم المبكر يساعد في الحفاظ على صحتك العامة ويزيد من نشاطك خلال النهار.



7. ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط بعد الإفطار

رغم أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للصحة، إلا أن ممارسة الرياضة بشكل مفرط بعد الإفطار يمكن أن يكون مرهقًا على الجسم ويؤدي إلى مشاكل هضمية أو تعب غير مبرر. الجسم يحتاج إلى وقت لهضم الطعام بشكل صحيح قبل القيام بمجهود بدني.

التجنب:

يفضل ممارسة التمارين الرياضية بعد ساعتين من الإفطار أو قبل السحور إذا كنت ترغب في أداء التمرينات البدنية. يفضل أن تكون التمارين خفيفة أو معتدلة مثل المشي أو تمارين الإطالة.



8. تناول الأطعمة الحارة والمملحة بكثرة

الأطعمة الحارة والمملحة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش طوال اليوم. كما أن تناول الأطعمة المملحة بكميات كبيرة يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وتعرض الجسم لمشاكل صحية على المدى الطويل.

التجنب:

حاول تقليل كمية الأطعمة الحارة والمملحة في وجبة السحور. استبدلها بالأطعمة الطازجة التي تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، مثل الخضروات والفواكه، التي تساهم في ترطيب الجسم وتمنع العطش.



9. الإفراط في تناول المنبهات مثل القهوة والشاي

تُعد القهوة والشاي من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص في رمضان، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى زيادة التوتر والقلق، كما أن الكافيين يعتبر مُدرًا للبول، مما يزيد من فقدان السوائل ويزيد من الشعور بالعطش.

التجنب:

قلل من تناول القهوة والشاي وابدأ بتناولهم بكميات معتدلة. يمكنك استبدالها بـ المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر أو النعناع، التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين الهضم.



10. إهمال العادات الصحية الأخرى مثل غسل اليدين

من السلوكيات الخاطئة التي قد تُضر بالصحة في رمضان هي إهمال العادات الصحية الأساسية مثل غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام. مع كثرة التحضير للطعام والازدحام في بعض الأماكن، قد تتنقل الجراثيم بسهولة بين الأطعمة.

التجنب:

احرص دائمًا على غسل يديك قبل تناول الطعام أو تحضير أي وجبة. قم بتطبيق جميع قواعد السلامة الغذائية لضمان نظافة الطعام وعدم تعرضك لأي مشاكل صحية.