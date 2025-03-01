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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضانكم أمان.. إسعاد يونس تهنئ جمهورها بالشهر الكريم

اسعاد يونس
اسعاد يونس
ميرنا محمود

حرصت الاعلامية إسعاد يونس ، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بحلول شهر رمضان الكريم.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:رمضانكم امان و رحمه يا طيبين.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

واستطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الجمعة الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

رمضان اسعاد يونس شهر رمضان الاعلامية إسعاد يونس

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