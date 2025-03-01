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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة صيادلة الإسكندرية تكرم 76 طالبًا من الأبناء المتفوقين للأعضاء

تكريم أبناء الصيادلة المتفوقين
تكريم أبناء الصيادلة المتفوقين
أحمد بسيوني

نظّمت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، أمس الجمعة، حفلا لتكريم المتفوقين من أبناء الصيادلة، وسط أجواء احتفالية مبهجة، وذلك تقديرًا لتفوقهم العلمي، وتحفيزًا لهم على المزيد من التميز.

وشهد الحفل تكريم 76 طالبًا متفوقًا في مختلف المراحل الدراسية "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية"، بحضور ما يقرب من 220 صيدلي وأسرهم، وسط أجواء عائلية تعكس روح التقدير والدعم لأبناء الصيادلة.

وحضر الحفل كلٍ من: الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، والدكتور وسام شعيب، مسؤول برنامج التركيبات، والدكتورة علا عبد السلام، مسئول برامج الجودة، حيث أعربوا عن فخرهم بإنجازات الطلاب، مؤكدين على أهمية دعم الأجيال الصاعدة من أبناء الصيادلة وتشجيعهم على التفوق والنجاح.
 

الاسكندرية المتفوقين تكريم صيادلة الاسكندرية انسي الشافعي

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